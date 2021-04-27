Зидан не верит в заговор против Реала

Призраки скандальной Суперлиги не дают покоя королевскому клубу. В лагере "Бланкс" царит напряженная атмосфера перед матчем с Челси, информирует авторитетный журналист Хосе Луис Санчес. Футболисты Реала опасаются предвзятого судейства из-за верности Флорентино Переса идеям скандальной Суперлиги.

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Несмотря на молниеносный крах турнира президент Мадрида продолжает настаивать на изменениях в европейском футболе, чем изрядно раздражает УЕФА. Александр Чеферин, в частности, запугивал рекордсменов ЛЧ (13 трофеев) возможной дисквалификацией в следующем сезоне, но на Бернабеу ждут мести значительно раньше.

Эксперты популярного El Chiringuito проводят параллели с ужасным судейством в полуфинале женской ЛЧ между ПСЖ и Барсой. Каталонки сумели вывезти из Парижа положительный результат (1:1), хотя рефери не назначил три очевидных пенальти в ворота француженок. Мол, испанские гранды уже пожинают плоды от организации Суперлиги.

Напомним, что встречу Реала и Челси доверили нидерландской бригаде арбитров во главе с Данни Маккели. Главный тренер Реала Зинедин Зидан накануне игры отказывался верить в заговор против его команды.

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