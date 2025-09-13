Реал Сосьедад и мадридский Реал встретились в матче 4-го тура Ла Лиги. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Мадридский Реал уже на второй минуте мог выйти вперед – Мбаппе успел догнать мяч у лицевой и отдал немного назад на Гюлера, который расстрелял пустые ворота (вратарь перекрывал возможность передачи Килиану вдоль ворот). Однако, арбитр заметил небольшой офсайд у француза. Мог забить и сам Килиан после эффектного заброса Карвахаля, но Ремиро забрал в руки слабый удар нападающего.

На 12-й минуте Реалу удалось забить уже легально. Причем ассистировал Мбаппе игрок соперника, Готи Лопес, который отдал неточную передачу партнеру назад. Килиан выбежал из-за спины защитника, перехватил мяч и легко реализовал выход один на один. Через 3 минуты Мбаппе едва не оформил дубль, сначала качнув защитника, а затем пробив в дальний угол – мяч облизал стойку и вылетел за пределы поля.

"Сливочные" могли еще дважды забить. После розыгрыша штрафного Хёйсен на дальней штанге сбросил во вратарскую, а Милитао пробивал – Ремиро эффектно спас. Через 4 минуты снова бразильский центрбек пробивал, теперь после навеса с углового – и снова спасает Ремиро!

А на 32-й минуте подопечные Хаби Алонсо неожиданно остались в меньшинстве. Хёйсен рукой прихватил Оярсабаля за плечо в районе центра поля, однако экс-партнер Забарного был фактически последним препятствием на пути нападающего к воротам Мадрида. В Реале были несогласны с этим решением, В частности, Хаби Алонсо получил "горчичник".

После этого Реал Сосьедад прижал соперника, но на 44-й минуте Мбаппе помог удвоить преимущество. Теперь Килиан ворвался в чужую штрафную с левого фланга, выдав крутой сольный проход, и выдав точную передачу на Гюлера, который легко пробил в угол – 0:2 в пользу Реала!

Первый тайм на этом и закончился, но Сосьедад во второй половине не планировал сдаваться. Оярсабаль опасно пробил со штрафного с правого фланга – Куртуа кулаками выбил мяч. А на 54-й минуте баски заработали пенальти за попадание мяча в руку Карвахаля. Оярсабаль реализовал 11-метровый.

Мбаппе изрядно напугал тренерский штаб Реала, когда остался на газоне после не очень удачной попытки удара. После этого француз получил еще и странную желтую, поскольку не покинул пределы поля, когда ему оказывали помощь. А вот другую суперзвезду Реала, Винисиуса, в этой игре было почти незаметно. Бразилец пытался пару раз показать, что он ничем не хуже Килиана, но не получалось. Зато он немало терял мяч (аж 12 раз), точность передач составила 72% и только трижды из 6 попыток сумел обыграть соперника.

После гола Оярсабаля игра будто успокоилась – Сосьедад не очень рвался вперед, а Мадрид экономил силы, ведь уже в мидвик старт нового сезона Лиги чемпионов. Но под конец игры баски едва не отыгрались: Кубо навесил, Куртуа должен был забирать в руки, но за его спиной выпрыгнул Каррикабуру, заставив бельгийца выпустить мяч из рук. Пожар в штрафной все же удалось потушить, а мадридскому Реалу – удержать победный счет.

