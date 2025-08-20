Мадридский Реал не имел права на осечку с Осасуной. Во-первых, потому что это был первый матч в новом чемпионате. Во-вторых, потому что встреча проходила на Бернабеу. В-третьих, потому что Барселона свой поединок в туре выиграла. К сожалению, под такое важное задание Хаби Алонсо не выпустил Лунина – Андрей под его руководством еще никогда не выходил в официальных турнирах.



Зато вышли летние новички. С Александером-Арнольдом и Хейсеном "бланкос" успели познакомиться на клубном ЧМ-2025, а против Осасуны дебютировал экс-партнер Трубина по Бенфике – левый фулбек Каррерас. Вингер Мастантуоно попал в запас. Также важным было включение Карвахаля в заявку.

Как и ожидалось, памплонцы выставили против Реала "автобус". До перерыва гости нанесли всего один выстрел по владениям Куртуа – это Будимир зацепился за неожиданный отскок от Милитао, неожиданно оказавшись на линии штрафной с мячом. Анте растерялся и пробил в рекламный щит...

Подопечные Хаби Алонсо владели мячом 78% времени, нанеся 10 ударов и выполнив 20 касаний в штрафной площадке. Впрочем, суммарная острота составила всего 0,36 ожидаемых голов. Наваррцы хорошо защищали плоскость ворот – в периметре приходилось пробивать с неудобных позиций и в спешке. Часть этих попыток заблокировали, но Мбаппе мог отличиться голом, едва не закрутив мяч с места под дальнюю штангу.

Еще два выстрела, которые претендовали на гол, прошли с дальней дистанции. Милитао мог забить, вгатив с 33-х метров в левый нижний угол – Эррера парировал!

Хейсен с аналогичного расстояния пробивал в противоположный угол. Эррера снова выручил Осасуну!

Кроме того, в первом тайме на пенальти претендовал Винисиус, который упал в штрафной площадке после контакта с Бойомо. Арбитр проигнорировал этот эпизод. Такие 11-метровые сейчас не ставят.

Второй тайм оказался еще хуже. Осасуна ничего интересного так и не создала, а Реал продолжал стерильное доминирование. При 63% владения мадридцы провели 7 ударов, наиграв на 1,17 ожидаемых голов – но если отнять стандарты, то останется всего 0,24 xG.

Фактически, все было завершено все через пять минут после перерыва, когда Мбаппе влетел на правый край штрафной площади. Крус срезал Килиана в подкате, арбитр без колебаний назначил пенальти, а сам француз уверенно его реализовал – 1:0!

Кроме гола, вспоминается только прострел Мбаппе на 11 метров под замыкание Чуамени (Бойомо заблокировал) и подача с углового, которую замкнул он же (мяч прошел над крестовиной). Зато на поле вернулся Карвахаль, а Мастантуоно неплохо дебютировал. Именно он подавал на Орельена с корнера – а в конце встречи Франко пробивал с острого угла (без проблем для Эрреры).

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала. Испанские гранды начинают чемпионат с набора трех очков, однако "сливочные" сделали это куда менее уверенно.

