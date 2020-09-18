Реал бесплатно отпустил Хамеса в Эвертон – родной клуб колумбийца раскрыл детали трансфера
10:36 - Читати українською
Эвертон согласовал выгодную сделку, подписав звездного хавбека Хамеса Родригес.
ФК Банфилд рассчитывал получить деньги за трансфер Родригеса в Эвертон, но детали контракта разочаровали аргентинский клуб.
Хамес озвучил основной мотив перехода в Эвертон
На своем официальном сайте Банфилд объяснил, что не получит денег по платежу солидарности, ведь Реал отпустил колумбийца бесплатно. Родригес защищал цвета аргентинского клуба в 2008-2010 годах.
В прошлом сезоне Ла Лиги Хамес провел всего 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.
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