Бельгиец отказался подписывать новый контракт с "лисами", а действующий завершается в июне 2023 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Лестер будет вынужден рассматривать предложения уже этим летом, чтобы не терять Тилеманса бесплатно. Одного из лучших центрхавов АПЛ сватали в Барселону, Реал и МЮ. Теперь все претенденты попытаются выбивать скидку, имея серьезный аргумент для давления на Лестер.

Напомним, "лисы" платили Монако за Тилеманса 45 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых оформил 6 голов и 3 ассиста.

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