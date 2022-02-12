Реал, Барселона и МЮ получат скидку на одного из лучших хавбеков АПЛ – Лестер не может продлить с ним контракт
Полузащитник Лестера Юри Тилеманс твердо настроен сделать следующий шаг в своей карьере.
Бельгиец отказался подписывать новый контракт с "лисами", а действующий завершается в июне 2023 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Лестер будет вынужден рассматривать предложения уже этим летом, чтобы не терять Тилеманса бесплатно. Одного из лучших центрхавов АПЛ сватали в Барселону, Реал и МЮ. Теперь все претенденты попытаются выбивать скидку, имея серьезный аргумент для давления на Лестер.
Напомним, "лисы" платили Монако за Тилеманса 45 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей, в которых оформил 6 голов и 3 ассиста.
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