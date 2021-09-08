За трансфер бельгийца поборются Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед, информирует AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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Отмечается, что переход Тилеманс в МЮ зависит от того, останется ли в команде Погба. Потенциальная сумма трансфера не называется, но портал Transfermarkt оценивает хавбека в 55 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Тилеманс сыграл в 4 матчах, в которых записал 1 гол. В конце прошлой кампании именно классный выстрел Юри позволил Лестеру торжествовать в Кубке Англии.

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