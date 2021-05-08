Реал, Барселона и Ювентус разъярены из-за выхода клубов из Суперлиги и отправили письма с возможными последствиями.

Реал, Барселона и Ювентус направили письма сразу 7 клубам (Арсеналу, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпулю, Тоттенхэм, Манчестер Сити и Атлетико), в которых предупреждали своих партнеров по Суперлиге о том, что если они вернутся к сотрудничеству с УЕФА и выйдут из состава участников Суперлиги, их ждут серьезные последствия, информирует Marca.

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Отмечается, что издание получило доступ к письмам. Интересно, что Интеру и Милану документы не поступали, поскольку тройка еще не имела четких сведений о намерениях итальянских клубов.

"Мы считаем, что ваши действия и общения с третьими лицами является нарушением взятых на себя обязательств. Мы считаем, что подписание документов с УЕФА является формальным нарушением обязательств клубов-основателей по партнерскому соглашению. Предлагаем вам изменить решение. Мы оставляем за собой право требовать соответствующих юридических мер, включая возмещение причиненного ущерба", – говорится в письмах.

В список клубов, которые вышли из основателей скандального турнира, попали: Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан. От Суперлиги пока официально не отказались – Реал, Барселона и Ювентус.

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