УЕФА пригрозит троице бунтовщиков, которые до сих пор лелеют надежду о создании Суперлиги.

Назначение новой судьи в Мадриде развязывает руки футбольному Союзу. Во время заседания 14 июня снова будут подниматься темы санкций для Барселоны, Реала и Ювентуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Об исключении из еврокубков в следующем сезоне речь не идет, но в кампании 2023/24 такой сценарий вполне возможен. Сначала УЕФА хочет выбить из тройки бунтарей штраф в размере 15 млн евро и 5% заработка за одну еврокубковую кампанию. Ранее такое наказание получили остальные 9 клубов, которые были в первоначальном списке основателей Суперлиги. Если Реал, Барселона и Ювентус откажутся платить, то в суд передадут просьбу об их бане как минимум на один сезон.

Напомним, 18 апреля прошлого года 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением общественности и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 дня.

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