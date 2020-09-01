Ла Лига пошла на уступки грандам испанского футбола – их стартовые поединки в чемпионате Испании перенесли.

Реал, Барселона, Атлетико и Севилья сыграют свои поединки стартового тура чемпионата Испании позже других, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

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Такое решение было принято из-за участия клубов в еврокубках – им пришлось играть в августе. Первым стартует Реал, который остановился на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов – мадридцы сыграют во 2 туре против Реал Сосьедад.

Барселона и Атлетико начнут с 3-го тура Ла Лиги. Пока неизвестно, когда стартует в чемпионате Испании Севилья – андалусийцы должны сыграть в матче за Суперкубок Испании 24 сентября.

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