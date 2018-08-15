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Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018

21:55 1269 Читати українською
Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018
Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018

Реал и Атлетико борются за Суперкубок УЕФА. Составы команд и ссылку на текстовую онлайн-трансляцию ищите в этой новости.

Матч Реал – Атлетико стартовал в 22:00. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Составы команд:

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро – Бейл, Иско, Асенсио – Бензема.

Запасные: Касилья, Лунин, Начо, Модрич, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальйос, Вальверде, Винисиус, Регульон, Санчес.

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес – Коке, Родри, Сауль, Лемар – Коста, Гризманн.

Запасные: Адан, Алекс, Луис, Ариас, Хименес, Партей, Мартинеш, Витоло, Олабе, Калинич, Корреа.

Реал – Атлетико: анонс матча за Суперкубок УЕФА

Стартовый состав Реала:

Стартовый состав Атлетико:

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид

live 16'
0 : 1
Атлетико
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Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Атлетико Атлетико
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