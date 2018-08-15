Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018

Реал и Атлетико борются за Суперкубок УЕФА. Составы команд и ссылку на текстовую онлайн-трансляцию ищите в этой новости.
Матч Реал – Атлетико стартовал в 22:00. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Составы команд:
Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро – Бейл, Иско, Асенсио – Бензема.
Запасные: Касилья, Лунин, Начо, Модрич, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальйос, Вальверде, Винисиус, Регульон, Санчес.
Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес – Коке, Родри, Сауль, Лемар – Коста, Гризманн.
Запасные: Адан, Алекс, Луис, Ариас, Хименес, Партей, Мартинеш, Витоло, Олабе, Калинич, Корреа.
Реал – Атлетико: анонс матча за Суперкубок УЕФА
Стартовый состав Реала:
Стартовый состав Атлетико: