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Реал – Атлетико: Рамос – первый игрок "сливочных", который забивал в двух Суперкубках УЕФА

00:05 97 Читати українською
Реал – Атлетико: Рамос – первый игрок "сливочных", который забивал в двух Суперкубках УЕФА
Серхио Рамос / Фото: УЕФА

Капитан Реала Серхио Рамос вошел в историю своего клуба и Суперкубка УЕФА.

Серхио Рамос реализовал пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

Реал – Атлетико – видео голов

Капитан Реала стал первым в истории королевского клуба, кто отличился в двух матчах за Суперкубок УЕФА.

Напомним, Рамос забил гол в противостоянии за Суперкубок УЕФА в 2016 году.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Серхио Рамос Серхио Рамос
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