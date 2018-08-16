Реал – Атлетико: Рамос – первый игрок "сливочных", который забивал в двух Суперкубках УЕФА

Капитан Реала Серхио Рамос вошел в историю своего клуба и Суперкубка УЕФА.

Серхио Рамос реализовал пенальти в матче за Суперкубок УЕФА.

Реал – Атлетико – видео голов

Капитан Реала стал первым в истории королевского клуба, кто отличился в двух матчах за Суперкубок УЕФА.

Напомним, Рамос забил гол в противостоянии за Суперкубок УЕФА в 2016 году.