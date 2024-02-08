Реал – Жирона: Довбик дал новый сигнал относительно своего участия в битве лидеров Ла Лиги
Артем Довбик прилагает все усилия, чтобы успеть к важнейшему матчу против Реала.
Пресс-служба Ла Лиги опубликовала фотографию украинца на тренировке Жироны. Правда, это могут быть только индивидуальные занятия.
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Клуб никаких новых заявлений относительно состояния Довбика не делал. Матч против Реала состоится 10 февраля, поэтому у лучшего бомбардира каталонцев еще есть несколько дней в запасе. Жирона отстает от мадридцев всего на 2 очка, имея шанс вырваться на вершину Ла Лиги.
Напомним, Довбик пропустил матч против Реал Сосьедада, который завершился нулевой ничьей.
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