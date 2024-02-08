Артем Довбик прилагает все усилия, чтобы успеть к важнейшему матчу против Реала.

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала фотографию украинца на тренировке Жироны. Правда, это могут быть только индивидуальные занятия.

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Клуб никаких новых заявлений относительно состояния Довбика не делал. Матч против Реала состоится 10 февраля, поэтому у лучшего бомбардира каталонцев еще есть несколько дней в запасе. Жирона отстает от мадридцев всего на 2 очка, имея шанс вырваться на вершину Ла Лиги.

Напомним, Довбик пропустил матч против Реал Сосьедада, который завершился нулевой ничьей.

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday #LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024

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