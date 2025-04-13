Защитника Реал Рауля Асенсио ждет жаркий во время матча Ла Лиги.

"Сливочные" сыграют на выезде против "славных". Перед матчем команд в окрестностях Мендисорросы появились плакаты нацеленные на Рауля Асенсио.

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"Реал Мадрид – защитник агрессоров" и "Убирайтесь отсюда" – такие лозунги написаны на брошюре, которую болельщики Алавеса развесили по всему стадиону. Стоит напомнить, что Рауля Асенсио обвиняют в распространении откровенного видео сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.

Стартовый свисток матча Алавес – Реал прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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