"Нам предстоит сыграть с командой, которая выдала хороший отрезок и подготовлена ​​качественно. Мы хотим снова играть так, как это делали до Рождества. Мы в довольно хорошей форме, в состав вернулись некоторые футболисты, и мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка.

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Говорить, что Реал зависит от Винисиуса, это перебор. Это игрок, который отлично провел первую часть сезона и помог нам достичь ряда побед, как и Бензема и Милитао. Конечно, Винни важен для нас, сейчас он вернулся и находится в хорошей форме, все рады этому.

Азару сейчас не хватает уверенности, которую он демонстрировал раньше. Он все ближе к оптимальному состоянию, и, надеюсь, мы скоро это увидим и на поле", – цитирует Анчелотти сайт мадридцев.

Реал уверенно лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя (Севилью) на 5 очков. Валенсия – 9-я.

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