Реал довольно быстро вышел вперед в счете, когда Бензема получил мяч перед штрафной и пробил из-под защитника точно в дальний угол. Мадридцы продолжили атаковать и удвоили преимущество перед перерывом – после классной комбинации правым флангом Васкес оказался в штрафной и выкатил мяч под удар Кроосу. Во второй половине Реал был ближе к разгрому, чем Валенсия до гола престижа, но счет остался неизменным.

Реал уверенно одолел Валенсию и вернул себе второе место Ла Лиги, Осасуна минимально одолела Леванте

Таким образом, Реал набрал 49 очков и поднялся на второе место, Валенсия с 24 пунктами опустилась на тринадцатую строчку.