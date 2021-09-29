Шериф и его работники сполна наслаждаются своим историческим успехом в Лиге чемпионов.

Подопечные Вернидуба оформили победу 2:1 над Реалом, а СММ-отдел добивал мадридцев уже после завершения поединка.

Сенсационная победа подопечных Вернидуба в видеообзоре матча Реал – Шериф – 1:2

В соцсетях Шерифа появился коллаж, на котором корона соперника "переходит" на эмблему молдавского клуба. "Без комментариев", – лаконичное сообщение под публикацией.

Добавим, что после двух туров Шериф с 6 очками возглавляет группу D. Реал с тремя пунктами идет вторым, а Интер и Шахтер замыкают таблицу – у обеих команд по одному очку.

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