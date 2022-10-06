Реал – Шахтер: УЕФА без сюрпризов выбрал лучшего игрока матча
Вингер мадридцев Родриго точно может записать себе в актив противостояние 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дончан.
Поединок завершился победой 2:1, но счет мог быть куда другим – команды на двоих нанесли 47 ударов. Подвела реализацию.
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Лучшим игроком встречи был назван Родриго. "Забил, отдал голевую передачу на Винисиуса во время второго гола, создал шансы для Бензема и других. Хорошо отрабатывал в обороне", – обосновывает решение УЕФА на официальном сайте.
Для 21-летнего бразильца это была 9-я встреча в сезоне. До этого он отличился тремя голами и двумя ассистами во всех турнирах.
Благодаря победе Реал набрал 9 зачетных баллов и закрепился на первой строчке группы F. Шахтер остался вторым с четырьмя очками. Ответный матч состоится уже 11 октября.
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