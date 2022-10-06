Вингер мадридцев Родриго точно может записать себе в актив противостояние 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дончан.

Поединок завершился победой 2:1, но счет мог быть куда другим – команды на двоих нанесли 47 ударов. Подвела реализацию.

Трубин – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом по версии статистических порталов

Лучшим игроком встречи был назван Родриго. "Забил, отдал голевую передачу на Винисиуса во время второго гола, создал шансы для Бензема и других. Хорошо отрабатывал в обороне", – обосновывает решение УЕФА на официальном сайте .

Для 21-летнего бразильца это была 9-я встреча в сезоне. До этого он отличился тремя голами и двумя ассистами во всех турнирах.

Благодаря победе Реал набрал 9 зачетных баллов и закрепился на первой строчке группы F. Шахтер остался вторым с четырьмя очками. Ответный матч состоится уже 11 октября.