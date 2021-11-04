"Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру.

Шедевр Бензема в ворота Шахтера претендует на самый красивый гол тура Лиги чемпионов

Почему проиграли? Болельщики, вы имеете полное право задать этот вопрос. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом – их всегда много. И, поверьте, мы сделаем все, чтобы в предстоящих матчах были пути и возможности для побед, а не эти и новые", – написал Степаненко в Insragram.

После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов Шахтер лишь с одним зачетным баллом и призрачными шансами на еврокубковую весну остался на дне квартета D.

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