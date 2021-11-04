Реал – Шахтер: Степаненко дал обещание болельщикам после поражения от мадридцев
Лидер Шахтера Тарас Степаненко не опускает рук после поединка ЛЧ с Реалом (1:2).
"Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру.
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Почему проиграли? Болельщики, вы имеете полное право задать этот вопрос. В причинах будем разбираться вместе с тренерским штабом – их всегда много. И, поверьте, мы сделаем все, чтобы в предстоящих матчах были пути и возможности для побед, а не эти и новые", – написал Степаненко в Insragram.
После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов Шахтер лишь с одним зачетным баллом и призрачными шансами на еврокубковую весну остался на дне квартета D.
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