Болельщики донецкого клуба уже могут приобрести пропуска на поединок с испанцами.

Как известно, 3 ноября Шахтер проведет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала. Для того, чтобы поддержать украинскую команду на стадионе Сантьяго Бернабеу, все желающие могут приобрести билеты на матч, сообщает официальный сайт "горняков".

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Пропуска, которые можно заказать здесь, стоят 40 евро (1250 гривен). Болельщики донецкого клуба расположатся на секторах 631-633 мадридского стадиона.

Кроме билета, надо будет предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа), а также иметь медицинскую маску, в которой необходимо находиться на трибуне. Болельщиков с температурой тела выше 37 градусов на стадион не пустят.

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером стартует в 19:45.

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