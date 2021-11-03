"Выход Мудрика в стартовом составе – это не сюрприз для меня. Мы давно наблюдаем за Мудриком, который растет, который хорошо себя проявляет.

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Я убежден, что сегодня он продемонстрирует хорошую игру. Будут ошибки, но это ошибки, которые нужно претерпеть, мы все через это прошли. Мудрик попал в состав не потому, что кого-то не хватает, а потому, что он заслужил", – заявил Срна перед матчем.

Напомним, Шахтер подходит к поединку против Реала на дне своей группы Лиги чемпионов. Для сохранения шансов на еврокубковую весу "горнякам" нужно побеждать.

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