"Конечно, хотелось бы сыграть на Сантьяго Бернабеу в присутствии болельщиков. Но ситуация в мире и Мадриде этого не позволяет. Мы в одинаковых условиях с Реалом и попробуем сыграть в свой футбол с топовым европейским соперником.

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Хорошо себя чувствую и очень жду матча. Любой футболист мечтает сыграть в ЛЧ. Я не исключение", – сказал Соломон в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится сегодня, 21 октября, начало в 19:55. Также с "горняками" в группе ЛЧ поборются Интер и Боруссия М.

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