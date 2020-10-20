Капитан "сливочных", похоже, не поможет своей команде в противостоянии с чемпионом Украины.

34-летний центрбек Реала не занимался вместе с командой на утренней тренировке 20 октября. В общей группе капитана "сливочных" не было.

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Это значит, что в поединке против Шахтера выход на поле Серхио Рамоса практически исключен. Очевидно, капитана берегут на Эль Класико, которое пройдет 24 октября в Барселоне, сообщает AS.

Отметим, что в составе Шахтера потерь куда больше – почти все лидеры "горняков" даже не полетели в Мадрид.

Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

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