Реал – Шахтер: Рамос не вышел на утреннюю тренировку перед матчем Лиги чемпионов
Капитан "сливочных", похоже, не поможет своей команде в противостоянии с чемпионом Украины.
34-летний центрбек Реала не занимался вместе с командой на утренней тренировке 20 октября. В общей группе капитана "сливочных" не было.
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Это значит, что в поединке против Шахтера выход на поле Серхио Рамоса практически исключен. Очевидно, капитана берегут на Эль Класико, которое пройдет 24 октября в Барселоне, сообщает AS.
Отметим, что в составе Шахтера потерь куда больше – почти все лидеры "горняков" даже не полетели в Мадрид.
Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.
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