Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти перед поединком 4-го тура Лиги чемпионов против Шахтера пообщался с прессой, которая в основном расспрашивала не о дончанах.

"Йович? Ему здесь хорошо, он – счастлив. Я стараюсь дать ему как можно больше любви. Он знает, что мне нравится его игра. Сегодня перед ним лучший нападающий мира. Он должен быть готов ко всему.

Реал – Шахтер: пресс-конференция Де Дзерби – об отсутствии голов в ЛЧ, исключительности Винисиуса и Анчелотти

Асенсио? Он сильно отличается от Родриго. Я прошу использовать его сильные стороны. Это важно для нас. Родриго? У него небольшой дискомфорт. Полагаю, он вернется без проблем после перерыва. Это не большая проблема, но завтра его не будет. Травмы – проблема календаря для всех. В каждой игре, которую я смотрю, есть какие-нибудь повреждения.

Бейл? Он предан своему делу. У него была серьезная травма, он еще не тренировался с командой. Скоро вернется. Сборная Уэльса нуждается в нем, а потому оценит, сможет ли он играть. Мы будем рады, когда он поправится и вернется к нам лучшим.

Азар? Надо хорошо тренироваться и ждать, пока наступит подходящий момент. Кто же думал, что Мариано так будет играть хорошо (в матче с Эльче – прим .). Он вышел и воспользовался шансом. Так должен поступать и Эден.

Мы хорошо знаем Шахтер. Очень хорошо. Победа в этом матче будет много значить. Победа или поражение сильно все меняет. Если мы проигрываем, это заставит нас играть на победу в двух следующих встречах. Выигрываем – будем близки к цели, команда не будет иметь мыслей о провале на ментальном уровне", – цитирует Анчелотти Marca .

Встреча против Реала состоится уже завтра, 3 ноября, в 19:45. Шахтер является аутсайдером группы D, набрав 1 очко после 3-х туров.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон