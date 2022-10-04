Встреча между испанской и украинской командами состоится под усиленной охраной.

За безопасность на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером будут отвечать более 1430 человек, сообщает Mundo Deportivo.

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На стадионе Сантьяго Бернабеу ожидается 55 тысяч болельщиков. В Мадриде этот поединок считается матчем "с повышенным риском", поэтому охрана будет усилена. За безопасность будут отвечать 175 офицеров Национальной полиции, 70 агентов из муниципальной полиции Мадрида, 20 представителей общественной обороны, 3 представителя пожарной службы, 46 членов Красного Креста и 1123 охранника и помощника от Реала.

Напомним, поединок между Реалом и Шахтером состоится в среду, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от "сливочных" на 2 пункта.

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