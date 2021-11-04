Защитник Шахтера Николай Матвиенко набрал больше всего баллов (328) по версии Instat среди игроков Шахтера в поединке с Реалом (1:2).

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Украинец изысканным пасом начал атаку "горняков", завершившуюся голом Фернандо. На второй строчке этого рейтинга расположился Алан Патрик (292 балла), третий – Додо (277).

Напомним, Шахтер с одним зачетным баллом замыкает квартет D Лиги чемпионов. Впереди на подопечных Де Дзерби ожидают еще встречи с Интером и Шерифом, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

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