Реал – Шахтер: определился лучший игрок "горняков" по версии InStat
Бразильские легионеры Шахтера не смогли превзойти защитника сборной Украины.
Защитник Шахтера Николай Матвиенко набрал больше всего баллов (328) по версии Instat среди игроков Шахтера в поединке с Реалом (1:2).
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Украинец изысканным пасом начал атаку "горняков", завершившуюся голом Фернандо. На второй строчке этого рейтинга расположился Алан Патрик (292 балла), третий – Додо (277).
Напомним, Шахтер с одним зачетным баллом замыкает квартет D Лиги чемпионов. Впереди на подопечных Де Дзерби ожидают еще встречи с Интером и Шерифом, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.
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