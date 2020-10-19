УЕФА определился с бригадой судей, которые будут работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером.

Главным арбитром встречи станет 34-летний серб Срджан Йованович, информирует официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Урош Стойкович и Милан Михайлович. За VAR будет отвечать поляк Шимон Марциняк.

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Йованович не может похвастаться большим опытом в еврокубках. За свою карьеру он отсудил лишь 8 матчей группового этапа Лиги Европы и один в Лиге чемпионов – под его наблюдением Аякс разбил Лилль в прошлом сезоне.

Напомним, гостевой матч Шахтера против Реала состоится в среду (21 октября), начало в 19:55.

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