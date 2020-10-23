"Это был плохой матч для нас, мы не играли хорошо, особенно в первом тайме. Шахтер действовал прекрасно – они пользовались нашими ошибками. Молодцы, хорошо поработали и забили три гола. Я думаю, что Шахтер – очень хорошая команда, они показали это и они заслуживали на победу.

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Кого из команды соперника мог бы выделить? Я думаю, что если называть какое-то имя, то это – Манор Соломон. Он провел отличный матч", – сказал Модрич в комментарии Shakhtar TV.

Напомним, сенсационная победа над Реалом позволила Шахтеру возглавить группу B Лиги чемпионов. Кроме мадридцев, "горнякам" будут противостоять Боруссия М и Интер.

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