Реал – Шахтер: Модрич по-философски оценил поражение Мадрида
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич поделился эмоциями после поражения донецкому Шахтеру (2:3) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Жаловаться нет времени. Мы должны добавить в следующих играх.
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Реал плохо начал матч. Затем мы улучшили свою игру, однако сегодня этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Зидан нам сказал, чтобы после перерыва мы сыграли лучше и добавили. Это тяжелое поражение, но впереди еще много игр", – цитирует хорвата OK Diario.
Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с Шахтером. За "горняков" забили Тете и Соломон, а еще один мяч в свои ворота отправил мадридец Варан.
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