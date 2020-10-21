"Жаловаться нет времени. Мы должны добавить в следующих играх.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Реал плохо начал матч. Затем мы улучшили свою игру, однако сегодня этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Зидан нам сказал, чтобы после перерыва мы сыграли лучше и добавили. Это тяжелое поражение, но впереди еще много игр", – цитирует хорвата OK Diario.

Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с Шахтером. За "горняков" забили Тете и Соломон, а еще один мяч в свои ворота отправил мадридец Варан.

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