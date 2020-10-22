Шахтер на выезде обыграл Реал в рамках группового этапа Лиги чемпионов (3:2), это уже третье поражение мадридцев в еврокубках подряд.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Такую неутешительную серию на евроарене королевский клуб последний раз демонстрировал в 1981 году, сообщает Gracenote Live. Напомним, до встречи с "горняками" мадридцы дважды уступили Манчестер Сити в 1/8 финала ЛЧ в прошлом сезоне (1:2).

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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