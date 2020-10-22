Реал – Шахтер: мадридцы повторили проигрышную серию в еврокубках с 1981 года
00:16 - Читати українською
Шахтер изрядно попортил статистику Реала на евроарене.
завершено
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Тете 29’
Рафаэль Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаэль Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Шахтер на выезде обыграл Реал в рамках группового этапа Лиги чемпионов (3:2), это уже третье поражение мадридцев в еврокубках подряд.
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Такую неутешительную серию на евроарене королевский клуб последний раз демонстрировал в 1981 году, сообщает Gracenote Live. Напомним, до встречи с "горняками" мадридцы дважды уступили Манчестер Сити в 1/8 финала ЛЧ в прошлом сезоне (1:2).
Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.
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