"Сливочные" забили свой 1000-й мяч за все время выступлений в Кубке/Лиге чемпионов.

Реал Мадрид – Шахтер – видео голов

Реал стал первым клубом, которому покорилось такое достижение. Ближайшая к мадридцам сейчас Бавария, однако у мюнхенцев всего 759 точных ударов. Голы на стадии квалификации также учитываются.

Добавим, что самый большой вклад в тысячу Реала внес Криштиану Роналду – 105 мячей.

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