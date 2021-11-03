Реал – Шахтер: мадридцы первыми в истории Лиги чемпионов забили 1000 голов
20:41 - Читати українською
Нападающий Реала Карим Бензема оформил фантастический клубный юбилей.
74' live
14’ Карим Бензема
61’ Карим Бензема
Педро Фернандо 39’
14’ Карим Бензема
39’ Педро Фернандо
61’ Карим Бензема
"Сливочные" забили свой 1000-й мяч за все время выступлений в Кубке/Лиге чемпионов.
Реал Мадрид – Шахтер – видео голов
Реал стал первым клубом, которому покорилось такое достижение. Ближайшая к мадридцам сейчас Бавария, однако у мюнхенцев всего 759 точных ударов. Голы на стадии квалификации также учитываются.
Добавим, что самый большой вклад в тысячу Реала внес Криштиану Роналду – 105 мячей.
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