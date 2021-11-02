Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился со списком игроков, на которых рассчитывает в матче 4 тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Заявка "сливочных" состоит из 23 игроков, среди которых украинский голкипер Андрей Лунин.

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От травм продолжают восстановление 5 игроков – Бейл, Себальос, Вальверде, Родриго и Мариано. А вот главный бомбардир мадридцев Карим Бензема полностью восстановился и готов помочь команде.

Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября. Начало поединка в 19:45. Мадридцы занимают 2 место в группе D (6 очков), а "горняки" с 1 пунктом замыкают квартет.

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