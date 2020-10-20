"Лига чемпионов – очень важна для Реала, это особый турнир для клуба. Надо хорошо стартовать, поэтому важно набрать 3 очка. Я восстановился после повреждения и чувствую себя хорошо, готовлюсь к игре. Отсутствие Рамоса? Безусловно, это наш капитан и лидер, которого всегда будет не хватать. Впрочем, у нас есть и другие защитники мирового уровня. У Реала есть глубина состава, я доверяю всем партнерам.

Реал – Шахтер: "горняки" отправились в Мадрид на матч Лиги чемпионов практически без всех лидеров

Верю, что Реал может выиграть Лигу чемпионов. У нас есть все для этого, мы верим в свой успех. Реал – один из фаворитов турнира. Не явным, но мы поборемся с ПСЖ, Баварией, Ювентусом, Барселоной... В то же время наша команда сосредоточится на всех соревнованиях, в которых принимает участие. Реал хочет выиграть все турниры.

Конкуренция с Луниным? Андрей – отличный голкипер, у которого хорошее будущее. Я постоянную вижу его на тренировках. Когда наступит его время, то он сыграет. Он хорошо конкурирует со мной, потому что он классный вратарь", – цитирует Куртуа AS.

Поединок Реал Мадрид – Шахтер пройдет 21 октября в Испании. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин