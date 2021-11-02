"Нам нужно будет подробнее посмотреть, как Шахтер ставит игру. Из-за того, что им нужны очки, я не думаю, что они будут слишком осмотрительными. Мы должны попытаться отобрать у них мяч и отодвинуть на их половину, чтобы победить.

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Честно говоря, я считаю нас одним из фаворитов ЛЧ. Реал способен обыграть любую команду в мире. Если другие не отводят нам роль фаворитов, то это не проблема. Для нас даже лучше избавиться от этого давления. Мы думаем о том, чтобы быть первыми в группе, продолжать одерживать победы в чемпионате. Через несколько месяцев мы увидим, где находимся и за что будем бороться", – цитирует Карвахаля AS.

Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября. Начало поединка в 19.45. Мадридцы занимают 2 место в группе D (6 очков), а "горняки" с 1 пунктом замыкают квартет.

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