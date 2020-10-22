Статистический ресурс подвел итоги первого матча "горняков" в новом сезоне самого престижного еврокубка.

Самым полезным игроком матча Реал – Шахтер по оценкам InStat стал полузащитник горняков Тете.

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В поединке со "сливочными" бразильский полузащитник принял активное участие во всех трех забитых голах, сообщает издание Zbirna.com.

Рейтинг эффективности его игры составил 422 балла. В активе Тете 75 технико-тактических действий с браком 36%, четыре удара по воротам, четыре удачные обводки и две ключевые передачи.

К слову, в тройку лучших футболистов Шахтера также вошли Давид Хочолава (338 баллов) и Додо (332 балла).

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде неожиданно победил мадридский Реал со счетом 3:2 и, благодаря ничьей в параллельном матче между Интером и менхенгладбахской Боруссией, возглавил турнирную таблицу группы В.

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