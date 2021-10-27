"Его уже выписали после медицинского обследования. Бейл начал работать индивидуально, думаю уже через неделю он будет тренироваться и будет готов сыграть. Гарет будет готов к матчу против Райо Вальекано", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

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Следует отметить, что поединок против Райо Вальекано запланирован на 6 ноября, поэтому участие валлийца в игре против Шахтера (3 ноября) в рамках Лиги чемпионов исключено.

К слову, Бейл провел всего 3 поединка в составе мадридцев в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.

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