Реал – Шахтер: Бейл не поможет мадридцам в ответном матче Лиги чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о сроках возобновления вингера мадридцев Гарета Бейла.
"Его уже выписали после медицинского обследования. Бейл начал работать индивидуально, думаю уже через неделю он будет тренироваться и будет готов сыграть. Гарет будет готов к матчу против Райо Вальекано", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.
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Следует отметить, что поединок против Райо Вальекано запланирован на 6 ноября, поэтому участие валлийца в игре против Шахтера (3 ноября) в рамках Лиги чемпионов исключено.
К слову, Бейл провел всего 3 поединка в составе мадридцев в текущем сезоне, в которых забил 1 гол.
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