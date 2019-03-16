Реал – Сельта: Зидан перекроил состав в первом матче после возвращения – прямая трансляция

Мадридский Реал встречается с Сельтой в 28 туре испанской Примеры. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".
Матч 28-го тура чемпионата Испании Реал – Сельта начался в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.
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Составы команд
Реал: Навас – Одриосола, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Модрич, Иско – Бейл, Бензема, Асенсио.
Запасные: Куртуа, Начо, Мариано, Вальверде, Браим, Регилон, Себальос.
Сельта: Бланко – Васкес, Араухо, Костас, Хунка – Йокушлу, Лоботка – Систо, Мендес, Буфал – Гомес.
Запасные: Серхио, Бельтран, Худт, Хюльсагер, Йенсен, Йосабед, Будебуз.
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Реал – Сельта: прямая трансляция: