Реал будет принимать Сельту в 34 туре Ла Лиги. Стартовые составы и посылание на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реала и Сельты начнется в 15:00 по киевскому времени. Встречу можно посмотреть на платформе MEGOGO при наличии максимальной подписки. Текстовая трансляция будет доступна на "Футбол 24".

Лунин и Беллингем узнали свою судьбу на матч с Сельтой – Реал неожиданно потерял звездного лидера атаки

Андрей Лунин попал в заявку игру, но в стартовом составе снова не появится. Карло Анчелотти из-за кадровых проблем с защитниками вынужден выпустить Чуамени в центре обороны.

Стартовые составы:

Реал: Куртуа, Фран, Асенсио, Чуамени, Васкес, Беллингем, Вальверде, Себальйос, Винисиус, Мбаппе, Гюлер.