Команда Карло Анчелотти справилась с Сельтой в 30-м туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор ключевых моментов игры на "Футбол 24".

Посреди недели Реал оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов, во второй раз обыграв лондонский Челси. На положительной волне мадридцы справились и с середняком Ла Лиги, еще не гарантировавшим себе сохранение прописки в Примере на следующий сезон.

Реал уверенно победил Сельту – Асенсио стал лучшим испанским бомбардиром в 2023 году, Милитао забил 7-й гол в сезоне

Все решили голы в конце первого и на старте второго тайма. Сначала Марко Асенсио воспользовался пасом Винисиуса, а сразу после перерыва Милитао вколотил мяч в сетку после навеса Асенсио с угла поля. Галисийцы могли хотя бы сократить отставание, однако не смогли пробить Тибо Куртуа.

2:0 – Реал сократил отставание от Барселоны до 8-ми пунктов, но каталонцы свой матч 30-го тура еще не сыграли. Сегодня, 23 апреля, "блаугранас" попытаются набрать очки в дуэли с мадридским Атлетико.