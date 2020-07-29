Реал – самый дорогой бренд мира, Барселона обошла Манчестер Юнайтед в топ-10

Британская компания Brand Finance опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Прошлогодний лидер не изменился, стоимость Реала составляет 1,572 млрд долларов (прошлогодний показатель – 1,846 млрд).
Бензема назвал свой рейтинг лучших игроков – в списке француза только представители Реала
Топ-10 самых дорогих клубов:
1 (1). Реал (1,572 млрд долларов)
2 (3). Барселона (1,565 млрд)
3 (2). Манчестер Юнайтед (1,456 млрд)
4 (6). Ливерпуль (1,398 млрд)
5 (5). Манчестер Сити (1,245 млрд)
6 (4). Бавария (1,169 млрд)
7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)
8 (7). Челси (1,051 млрд)
9 (10). Тоттенхэм (868 млн, млрд)
10 (9). Арсенал (796 млн, млрд)
10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують