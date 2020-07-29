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Реал – самый дорогой бренд мира, Барселона обошла Манчестер Юнайтед в топ-10

22:40 - Читати українською
Реал – самый дорогой бренд мира, Барселона обошла Манчестер Юнайтед в топ-10
Фото ФК Реал

Лидер рейтинга не изменился, хотя и потерял в цене около 300 млн долларов.

Британская компания Brand Finance опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Прошлогодний лидер не изменился, стоимость Реала составляет 1,572 млрд долларов (прошлогодний показатель – 1,846 млрд).

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Топ-10 самых дорогих клубов:

1 (1). Реал (1,572 млрд долларов)

2 (3). Барселона (1,565 млрд)

3 (2). Манчестер Юнайтед (1,456 млрд)

4 (6). Ливерпуль (1,398 млрд)

5 (5). Манчестер Сити (1,245 млрд)

6 (4). Бавария (1,169 млрд)

7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)

8 (7). Челси (1,051 млрд)

9 (10). Тоттенхэм (868 млн, млрд)

10 (9). Арсенал (796 млн, млрд)

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