Реал – РБ Лейпциг – 2:0 – видео голов и обзор матча соперников Шахтера
11:12 - Читати українською
Реал одолел РБ Лейпциг во 2 туре группового этапа ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Команды 80 минут не могли открыть счет, хотя моментов было достаточно. Роль бомбардира Реала снова взял на себя Феде Вальверде. Уругвайский хавбек получил мяч от Винисиуса, убрал защитника и обводным ударом не оставил шансов киперу.
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Добила РБ Лейпциг связка "джокеров" Кроос-Асенсио. Немец со штрафного откатил под удар партнеру, а тот одним касанием попал точно под дальнюю стойку – 2:0.
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