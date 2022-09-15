Команды 80 минут не могли открыть счет, хотя моментов было достаточно. Роль бомбардира Реала снова взял на себя Феде Вальверде. Уругвайский хавбек получил мяч от Винисиуса, убрал защитника и обводным ударом не оставил шансов киперу.

Реал дожал Лейпциг и возглавил группу Шахтера в Лиге чемпионов – Розе переродил РБ, новый лидер Мадрида

Добила РБ Лейпциг связка "джокеров" Кроос-Асенсио. Немец со штрафного откатил под удар партнеру, а тот одним касанием попал точно под дальнюю стойку – 2:0.