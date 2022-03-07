Участие форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала под большим вопросом.

Мбаппе умудрился травмироваться на вчерашней тренировке и вполне может пропустить поединок с Реалом, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

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Килиану предстоит пройти еще несколько тестов, чтобы стало известно о его участии в поединке. Добавим, что именно Мбаппе стал героем первой встречи, забив решающий гол в компенсированное время.

В общей сложности, Мбаппе провел 34 матча за ПСЖ в текущем сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 17 ассистов.

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