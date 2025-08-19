Реал будет принимать Осасуну в первом туре Ла Лиги 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Осасуна состоится сегодня (19 августа). Стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на Megogo при наличии подписки. За главными событиями матча также можно следить в онлайне Футбол 24.

Хаби Алонсо дебютирует во главе Реала в рамках чемпионата Испании. Приход нового тренера не изменил статус Андрея Лунина – украинец сидит в запасе, Тибо Куртуа в основе.

Стартовый состав Реала: Куртуа – Александер-Арнольд, Милитао, Хёйсен, Каррерас – Чуамени, Вальверде (к), Гюлер – Браим, Мбаппе, Винисиус.

Стартовый состав Осасуны: Серхио Эррера (к) – Розье, Бойомо, Катена, Хуан Крус, Бретонес – Монкайола, Торро – Рубен Гарсия, Будимир, Аймар Ороз.