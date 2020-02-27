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Реал – Манчестер Сити: Зидан назвал главную причину поражения своей команды

09:30 353 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Зидан назвал главную причину поражения своей команды
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Реал демонстрировал хорошую игру в течение 75 минут. Это поражение нас злит, но противостояние продолжается не менее 180 минут. Нужно попытаться найти что-то положительное в нашей игре.

Реал – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

В результате для нас нет ничего хорошего, а по игре все было не так плохо, если не считать последние минуты. В течение 70 минут игроки Реала действовали великолепно. Если мы хотим пройти дальше, то обязаны выигрывать в Манчестере. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это", – цитирует Зидана издание Marca.

Напомним, вчера, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на Сантьяго Бернабеу уступил Манчестер Сити со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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Реал – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча
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