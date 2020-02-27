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Реал – Манчестер Сити: Винисиус избежал наказания за критику арбитров

21:36 25 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Винисиус избежал наказания за критику арбитров
Жуниор Винисиус / EFE

УЕФА не будет наказывать вингера мадридского Реала Жуниора Винисиуса за критические высказывания в адрес судейской бригады после проигранного английскому Манчестер Сити (1:2) первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Чиновники решили не применять санкций к бразильцу, сообщает Marca.

Винисиус пожаловался на судейство в матчах Реала

Винисиус после поединка против "горожан" обвинил судей в плохой работе, а также упрекнул, что они всегда так будут работать на матчах Реала. В УЕФА считают, что вингер прокомментировал события матча слишком эмоционально, поскольку еще был высоким градус противостояния. Итак, наказывать юниора не будут, поэтому он сможет сыграть в ответном матче 17 марта.

В нынешнем сезоне Жуниор Винисиус провел за "сливочных" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Реал Мадрид - Манчестер Сити
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