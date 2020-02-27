Реал – Манчестер Сити: Винисиус избежал наказания за критику арбитров

УЕФА не будет наказывать вингера мадридского Реала Жуниора Винисиуса за критические высказывания в адрес судейской бригады после проигранного английскому Манчестер Сити (1:2) первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чиновники решили не применять санкций к бразильцу, сообщает Marca.

Винисиус пожаловался на судейство в матчах Реала

Винисиус после поединка против "горожан" обвинил судей в плохой работе, а также упрекнул, что они всегда так будут работать на матчах Реала. В УЕФА считают, что вингер прокомментировал события матча слишком эмоционально, поскольку еще был высоким градус противостояния. Итак, наказывать юниора не будут, поэтому он сможет сыграть в ответном матче 17 марта.

В нынешнем сезоне Жуниор Винисиус провел за "сливочных" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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