Главным арбитром поединка назначен португалец Артур Диаш, для которого это будет первый полуфинал ЛЧ в карьере. Помощниками 43-летнего рефери будут Паулу Соареш и Педру Рибейру (Португалия). Четвертый арбитр - Даниэле Орсато (Италия), а за VAR будет отвечать Массимилиано Иррате, сообщает Marca.

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Диаш был четвертым арбитром в знаменитом погроме Барселоны от Баварии со счетом 2:8, наблюдал за камбэком Ливерпуля против Барсы (4:0) и вылетом Манчестер Сити от Тоттенхэма (4:3). В статусе главного арбитра работал на матче ЛЧ Шахтер – Манчестер Сити (0:3), а также поединках Лиги Европы Рома – Шахтер (3:0) и Севилья – Манчестер Юнайтед (3:0). Фиксировал португалец и позор Реала – 0:3 на Сантьяго Бернабеу в поединке ЛЧ против российского ЦСКА (0:3).

Поединок Реал Мадрид – Манчестер Сити стартует 9 мая в 22:00 по Киеву. Ответный матч будет сыгран 17 мая в Англии. Другим финалистом Лиги чемпионов 2022/23 станет победитель пары Интер – Милан.