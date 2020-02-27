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Реал – Манчестер Сити: тренер Барселоны перед Эль Класико "шпионил" за "галактикос" на Сантьяго Бернабеу

13:38 107 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: тренер Барселоны перед Эль Класико "шпионил" за "галактикос" на Сантьяго Бернабеу
Кике Сетьен / Фото из открытых источников

Наставник каталонского клуба лично наблюдал за игрой будущего соперника в матче самого престижного еврокубка.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен вместе со своим помощником Эдером Сарабией посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити, сообщает издание AS.

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61-летний специалист решил воочию оценить игру будущего соперника "блаугранас" в Эль Класико против команды Гвардиолы.

Напомним, уже 1 марта состоится классическое противостояние грандов испанского футбола – "сливочные" на Сантьяго Бернабеу будут принимать "сине-гранатовых" в рамках 26 тура Примеры. Начало матча в 22:00.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона на 2 пункта опережает Реал, набрав после 25 туров 55 очков.

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