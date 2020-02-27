Реал – Манчестер Сити: тренер Барселоны перед Эль Класико "шпионил" за "галактикос" на Сантьяго Бернабеу

Наставник каталонского клуба лично наблюдал за игрой будущего соперника в матче самого престижного еврокубка.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен вместе со своим помощником Эдером Сарабией посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити, сообщает издание AS.

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61-летний специалист решил воочию оценить игру будущего соперника "блаугранас" в Эль Класико против команды Гвардиолы.

Напомним, уже 1 марта состоится классическое противостояние грандов испанского футбола – "сливочные" на Сантьяго Бернабеу будут принимать "сине-гранатовых" в рамках 26 тура Примеры. Начало матча в 22:00.

В турнирной таблице Ла Лиги Барселона на 2 пункта опережает Реал, набрав после 25 туров 55 очков.

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