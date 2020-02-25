Реал – Манчестер Сити: мадридцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб мадридского Реала определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити.

В список попали 19 игроков. Предварительную заявку опубликовал официальный твиттер "сливочных".

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Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе

Защитники: Карвахаль, Милитао, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Ф. Менди

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско

Нападающие: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Йович, Винисиус

Против "горожан" не сыграют травмированные Марко Асенсио и Эден Азар. Также не нашлось места в заявке Начо, Браиму Диасу и Хамесу Родригесу.

Напомним, что матч Реал – Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.