Реал – Манчестер Сити: мадридцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб мадридского Реала определился с перечнем игроков, которые могут выйти на поле в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити.
В список попали 19 игроков. Предварительную заявку опубликовал официальный твиттер "сливочных".
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Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе
Защитники: Карвахаль, Милитао, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Ф. Менди
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско
Нападающие: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Йович, Винисиус
Против "горожан" не сыграют травмированные Марко Асенсио и Эден Азар. Также не нашлось места в заявке Начо, Браиму Диасу и Хамесу Родригесу.
Напомним, что матч Реал – Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.