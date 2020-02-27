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Реал – Манчестер Сити: Гвардиола прокомментировал волевую победу "горожан" на Сантьяго Бернабеу

08:25 214 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Гвардиола прокомментировал волевую победу "горожан" на Сантьяго Бернабеу
Хосеп Гвардиола / ВВС

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил матч с Реалом, в котором его команда одержала важную выездную победу.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали. Это только первая часть. Если кто и может выйти из такого положения, то именно этот клуб.

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Мы пропустили тогда, когда были лучше по игре. Когда лучше был Реал, мы забили. Это футбол. Я помню четвертьфинальный матч на Энфилде несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ.

Что касается травмы Ляпорта, то, когда игрок пропускает пять месяцев, подобное развитие событий так жестоко. Фернандиньо вошел в игру и сыграл действительно замечательно. Я так горжусь. Для него это первый шаг.

Еще ничего не закончено. Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление Премьер-лиге и будем готовиться к игре с Реалом", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, игру в Манчестере из-за дисквалификации пропустит защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, а также капитан Реала Серхио Рамос. Матч на Этихаде состоится 17 марта.

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