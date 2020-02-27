Реал – Манчестер Сити: Гвардиола прокомментировал волевую победу "горожан" на Сантьяго Бернабеу

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил матч с Реалом, в котором его команда одержала важную выездную победу.

"Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали. Это только первая часть. Если кто и может выйти из такого положения, то именно этот клуб.

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Мы пропустили тогда, когда были лучше по игре. Когда лучше был Реал, мы забили. Это футбол. Я помню четвертьфинальный матч на Энфилде несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ.

Что касается травмы Ляпорта, то, когда игрок пропускает пять месяцев, подобное развитие событий так жестоко. Фернандиньо вошел в игру и сыграл действительно замечательно. Я так горжусь. Для него это первый шаг.

Еще ничего не закончено. Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление Премьер-лиге и будем готовиться к игре с Реалом", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, игру в Манчестере из-за дисквалификации пропустит защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, а также капитан Реала Серхио Рамос. Матч на Этихаде состоится 17 марта.

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