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Реал – Манчестер Сити: Гвардиола анонсировал возвращение Стерлинга

22:05 9 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Гвардиола анонсировал возвращение Стерлинга
Хосеп Гвардиола / Shutterstock

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

 

"Это большая возможность. Мы сыграем против королей этого турнира. Никогда не знаешь, что тебя ожидает. Мы пытались подготовиться.

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Желание победить присутствует, без этого невозможно выиграть. Но это всего лишь игра. Прежде всего мы должны сыграть хорошо. Мы должны быть сильными и качественными во многих компонентах. Мы можем контролировать игру лучше, а там посмотрим.

Стерлинг готов. Он в потрясающей форме, а то, как он восстанавливается, невероятно", – цитирует испанца Manchester Evening News.

Напомним, что матч Реал – Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля. Начало поединка в 22:00.

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Теги
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Реал Мадрид - Манчестер Сити
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