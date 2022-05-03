"У команды все в порядке, все сфокусированы. У нас есть отличный шанс выйти в еще один финал Лиги чемпионов. Понимаем, что матч будет непростым, но мы уверены в своих силах. У нас небольшое отставание, но завтра это исправим.

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Завтра мы увидим отличный матч между двумя замечательными командами с отличными игроками. Для игры в полуфинале Лиги чемпионов недостаточно горячего сердца и мотивации. Это важные компоненты, но этого недостаточно.

Есть много личных качеств. Для победы в Лиге чемпионов необходимо стечение определенных обстоятельств. Если мы завтра победим, это произойдет не из-за нашей мотивации или волшебной атмосферы, а благодаря нашей коллективной преданности делу и индивидуальным качествам наших игроков", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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